Capital Powerration Pref A Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Aktienkurs von Capital Power zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -15,64 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Unabhängigen Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche von -9,36 Prozent liegt Capital Power mit 6,29 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Capital Power ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Capital Power liegt bei 53,03, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,91 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Analysten bewerten die Capital Power-Aktie aktuell als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im zurückliegenden Monat waren es 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 45,89 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 21,4 Prozent bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Capital Power eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.