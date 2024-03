Capital Powerration Pref A Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Dividendenrendite von Capital Power beträgt derzeit 6,45 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) schneidet Capital Power mit einem Wert von 5,88 besser ab als der Durchschnitt seiner Branche, welcher bei 26 liegt. Daher wird die Aktie aufgrund des niedrigen KGV als "günstig" bewertet und erhält ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Capital Power. Die Aktie wird daher auch in diesem Bereich neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im längerfristigen RSI wird das Wertpapier allerdings als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Capital Power daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis dieser Analyse.