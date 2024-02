Capital Power Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Aktien von Capital Power haben in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um -8,22 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Capital Power eine Underperformance von -2,93 Prozent verzeichnete. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -8,22 Prozent, und Capital Power lag 2,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Capital Power ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Capital Power liegt bei 27,02, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt erhält Capital Power in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Capital Power derzeit bei 39,87 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 37,36 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -6,3 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 37,18 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Capital Power auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,45 % aus, was 1,01 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,44 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns im Vergleich zur Branche.