Capital Power Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Capital Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,15 Prozent erzielt, was 2,74 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -8,41 Prozent, was bedeutet, dass Capital Power aktuell 2,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Capital Power mit 6,45 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,46 %, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) erhält Capital Power sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Capital Power auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV in Höhe von 5,7 ist die Aktie 75 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.