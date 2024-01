Capital Power Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie von Capital Power wird von Analysten derzeit als "Neutral" eingestuft. Diese Bewertung setzt sich aus 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im vergangenen Monat ergab sich das Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 45,89 CAD, was einem Aufwärtspotential von 21,21 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Capital Power also eine "Gut"-Bewertung.

Das Dividendenverhältnis von Capital Power liegt derzeit bei 6, was eine positive Differenz von +0,98 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Capital Power ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,92 auf, was 79 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Capital Power als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 46,67 und der RSI25 liegt bei 43,78, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.