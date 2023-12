Capital Power Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Anlegerstimmung gegenüber Capital Power war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt ein positiver und drei negativer Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 40,92 CAD für den Schlusskurs der Capital Power-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 37,49 CAD, was einem Unterschied von -8,38 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt von 37,41 CAD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Capital Power nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal eine positive, 6 Mal eine neutrale und kein Mal eine negative Einschätzung für Capital Power abgegeben, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. In den letzten Monat fielen die Einschätzungen 2 Mal positiv, 3 Mal neutral und kein Mal negativ aus, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 22,4 Prozent und ein mittleres Kursziel von 45,89 CAD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten.