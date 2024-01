Capital Power Aktie: Keine Panik!

Der kanadische Energieversorger Capital Power wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,92 bewertet. Dies liegt 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29,01 und deutet auf eine Unterbewertung hin. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einstufung im Hinblick auf die fundamentale Analyse.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Capital Power eine Performance von -15,49 Prozent, was eine Unterperformance von -6,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Capital Power um 6,26 Prozent niedriger. Somit erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen für Capital Power zeigen insgesamt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 3 Kaufempfehlungen, 6 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen in den letzten 12 Monaten. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Capital Power liegt bei 45,89 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 20,32 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnittskurs von Capital Power bei 40,82 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 38,14 CAD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt hingegen bei 37,59 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Capital Power basierend auf fundierten und technischen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.