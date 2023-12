Capital PowerPref Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital Power liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 31,7) unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Moment unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene erhält.

Die Analysten bewerten die Capital Power-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat gab es 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 23,46 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Capital Power somit eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,64 Prozent erzielt, was 7,15 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Im Branchenvergleich der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt die jährliche Rendite ebenfalls bei -8,49 Prozent, wobei Capital Power aktuell 7,15 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie der Capital Power als Neutral-Titel, mit einem RSI7 von 62,69 und einem RSI25 von 53,7. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

