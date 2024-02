Capital PowerPref Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Der Aktienkurs von Capital Power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,15 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche ist dies eine Underperformance von -2,93 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite mit -2,93 Prozent unter dem Durchschnitt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie nun 39,87 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 37,36 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 37,18 CAD, was zu einer Gesamtnote von "Neutral" führt.

Das Sentiment bei Capital Power hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Diskussionen rund um das Unternehmen haben jedoch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke gezeigt. Insgesamt erhält Capital Power für diese Stufe daher ein "Gut".

Auch das Anleger-Sentiment für die Aktie von Capital Power ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt die Bewertung "Gut".