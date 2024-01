Capital PowerPref Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler Capital Power weist eine Dividendenrendite von 6,3 Prozent auf, was einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,3 Prozent) darstellt. Trotzdem bewegt sich die Aktie aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt von 1 Prozent in einem neutralen Bereich. Die Dividendenrendite ist ein variabler Wert, der sich täglich ändert und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Capital Power. Dies führt zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Capital Power-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 40,89 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 38,08 CAD liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -6,87 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (37,45 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,68 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat die Aktie von Capital Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,49 Prozent erzielt. Damit liegt sie 6,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -8,85 Prozent. Auch im Sektorvergleich mit einer mittleren Rendite von -8,85 Prozent liegt Capital Power deutlich darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Capital PowerPref kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Capital PowerPref jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Capital PowerPref-Analyse.

Capital PowerPref: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...