Capital PowerPref Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von Capital Power weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,3 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. Die Analysten haben insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aktie abgegeben, wobei 3 eine Kaufempfehlung, 6 eine neutrale Bewertung und keine eine negative Bewertung abgegeben haben. Im letzten Monat gab es eine positive Bewertung, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Capital Power liegt bei 45,89 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 20,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung durch die Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Capital Power, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Capital Power.