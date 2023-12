Capital PowerPref Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Aktie von Capital Power wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im vergangenen Monat gab es 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Somit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 45,89 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 21,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Capital Power eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Capital Power ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Capital Power investieren, können eine Dividendenrendite von 6,3 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,09 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt für Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler bedeutet. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung von "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital Power bei 5,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,74 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.