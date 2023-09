Capital One bereitet sich auf Quartalsbericht vor: Erwartete Umsatz- und Gewinnzahlen

In genau 53 Tagen wird das Unternehmen Capital One, mit Hauptsitz in McLean, USA, seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Capital One-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 36,34 Mrd. EUR wird die Capital One-Aktie nach Börsenschluss ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Analysten gehen derzeit davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Umsatzplus kommen wird. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete Capital One einen Umsatz von 8,10 Mrd. EUR. Jetzt wird ein Anstieg um +4,30 Prozent auf 8,45 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um -21,00% auf 1,17 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten jedoch eher optimistisch...