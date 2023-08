Capital One: Quartalszahlen versprechen Spannung trotz Gewinnrückgang und negativem Kurstrend

Investoren und Analysten erwarten gespannt die Quartalszahlen von Capital One, einem führenden US-amerikanischen Unternehmen mit Sitz in McLean. In 65 Tagen wird das Ergebnis für das dritte Quartal präsentiert. Die aktuellen Schätzungen stützen sich auf eine erwartete Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorquartal von 4,30 Prozent auf 8,44 Milliarden Euro. Beim Gewinn wird hingegen ein Rückgang um 21,20 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro prognostiziert.

Insgesamt sind die Analysten für das laufende Jahr optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um 6,20 Prozent steigen bzw. fallen (je nach verwendetem Vergleichswert), während der Gewinn voraussichtlich um 34,10 Prozent auf 5,12 Milliarden Euro sinkt. Damit bleibt der Gewinn trotz des Rückgangs weiterhin positiv.

Die Aktionäre spiegeln diese Erwartungen jedoch nicht uneingeschränkt...