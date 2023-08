Capital One Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet - Aktienprognose auf 12 Monate

Artikel:

In knapp 2 Monaten wird das Unternehmen Capital One, mit Hauptsitz in McLean, USA, seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In nur 79 Tagen präsentiert die Capital One Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 39,20 Mrd. EUR nach Börsenschluss ihre neuen Quartalszahlen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Analysten gehen derzeit davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte Capital One einen Umsatz von 7,99 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser nun um +4,20 Prozent auf 8,32 Mrd. EUR ansteigt.

Auch der Gewinn soll sich ändern und voraussichtlich um...