Capital One Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Capital One, mit Hauptsitz in McLean, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Anleger sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Noch 67 Tage sind es, bis die Capital One Aktie nach Börsenschluss ihre aktuellen Quartalszahlen präsentiert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 37,39 Milliarden Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktueller Datenanalyse erwarten Analystenhäuser ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Capital One einen Umsatz von 8,07 Milliarden Euro. Nun wird ein Anstieg um +4,30 Prozent auf 8,42 Milliarden Euro erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um...