Capital One Quartalszahlen: Umsatzsteigerung erwartet, Gewinnausblick bleibt optimistisch

In knapp einem Monat wird das US-amerikanische Unternehmen Capital One seinen Aktionären die Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Die Spannung innerhalb der Anlegerschaft und Analysten steigt: Wie hoch werden die Umsatz- und Gewinnzahlen ausfallen? Und wie entwickelt sich der Aktienkurs im Vergleich zum Vorjahr?

In nur noch 46 Tagen wird die Capital One Aktie, deren Marktkapitalisierung bei umgerechnet 36,18 Mrd. EUR liegt, die neuen Quartalszahlen verkünden. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf diese Ergebnisse. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge erwarten Experten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Während im dritten Quartal 2022 ein Umsatz von 8,21 Mrd. EUR erzielt wurde, wird nun mit einem Plus von +4,30 Prozent auf einen Umsatz von 8,56 Mrd. EUR...