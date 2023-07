Capital One Quartalszahlen Prognose: Umsatzwachstum und Gewinnrückgang erwartet

In nicht einmal hundert Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Capital One die Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Am Ende des Handelstages werden wir erfahren, wie es um die Aktie von Capital One steht, deren aktuelle Marktkapitalisierung sich auf 41,37 Mrd. EUR beläuft. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen wird ein leichter Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 7,90 Mrd. EUR und nun wird mit einem Sprung auf 8,33 Mrd. EUR gerechnet (+5,40 %). Beim Gewinn wird jedoch ein Rückgang um -19,80 % erwartet und voraussichtlich bei 1,16 Mrd. EUR liegen.

Für das...