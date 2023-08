Capital One Quartalszahlen Prognose: Umsatzrückgang und Gewinnverlust erwartet

ARTIKEL:

In knapp 80 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Capital One seinen Aktionären die Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Interessant wird dabei vor allem sein, mit welchem Umsatz und Gewinn die Investoren rechnen können und wie sich die Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Capital One Aktie liegt bei beeindruckenden 39,19 Mrd. Euro. Die Anleger sowie Analysten sind gespannt auf das Ergebnis und erwarten laut aktuellen Datenanalysen einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz von 7,99 Mrd. Euro, nun wird ein Minus von -5,30 Prozent auf 7,57 Mrd. Euro prognostiziert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -28,30% fallen und sich somit auf etwa 1,05 Mrd. Euro...