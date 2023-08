Capital One Quartalszahlen: Analysten Prognose Umsatzanstieg und Gewinnrückgang

Artikel:

In knapp über zwei Monaten wird das Unternehmen Capital One, das seinen Sitz in McLean, USA hat, seinen Aktionären seine Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Die Investoren sind gespannt und fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Capital One beläuft sich derzeit auf 39,63 Mrd. EUR. Nach Börsenschluss in 73 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Investoren und Analysten warten sehnsüchtig auf dieses Ereignis. Experten prognostizieren derzeit einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Capital One einen Umsatz von 7,98 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser im...