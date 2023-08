Capital One Quartalszahlen in 54 Tagen: Anstieg des Umsatzes erwartet, Gewinnprognosen fallen

Am 54. Tag wird das Unternehmen Capital One aus McLean, USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Die Anleger sind gespannt, wie hoch der Umsatz und der Gewinn ausfallen werden. Auch die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird interessant sein.

In nur noch 54 Tagen ist es soweit: Die Capital One Aktie, die eine aktuelle Marktkapitalisierung von 35,66 Mrd. EUR aufweist, wird nach Börsenschluss ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis.

Laut einer aktuellen Datenanalyse gehen die Analystenhäuser davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzplus kommen wird. Im dritten Quartal 2022 erreichte Capital One einen Umsatz von 8,10 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +4,30 Prozent auf 8,45...