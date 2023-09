Capital One: Quartalszahlen in 52 Tagen - Analysten erwarten Umsatzplus und Gewinnrückgang

In nur 52 Tagen wird das Unternehmen Capital One seinen Aktionären und Analysten die Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Alle sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 36,08 Mrd. EUR wird der Markt gespannt auf die neuen Quartalszahlen warten. Analysten gehen momentan von einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 hatte Capital One einen Umsatz von 8,12 Mrd. EUR erzielt, für dieses Quartal wird ein Anstieg um +4,30 Prozent auf 8,47 Mrd. EUR erwartet. Beim Gewinn hingegen wird mit einem Rückgang um -21,00% gerechnet, sodass dieser voraussichtlich bei 1,18 Mrd. EUR liegen wird.

Die Prognosen für das laufende Jahr sehen einen Anstieg des Umsatzes um +6,30...