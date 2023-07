Capital One Quartalsbilanzen: Prognosen lassen Aktionäre auf Wachstum hoffen

ARTIKEL:

In knapp vier Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Capital One aus McLean seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Präsentation der neuen Quartalszahlen steht bevor: In 112 Tagen wird die Capital One Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 38,30 Mrd. EUR ihre Zahlen veröffentlichen. Analysten prognostizieren einen leichten Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal. Während Capital One im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 8,08 Mrd. EUR erzielte, wird nun ein Plus von +6,30 Prozent auf 8,59 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -19,00% auf 1,20 Mrd. EUR sinken.

Auf Jahresbasis sind die Aussichten der Analysten...