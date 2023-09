Capital One Quartalsbilanz: Umsatz- und Gewinnprognosen im Fokus der Aktionäre

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz von Capital One für das 3. Quartal steht in nur noch 30 Tagen an. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Capital One beträgt derzeit 36,40 Mrd. EUR. Nach Börsenschluss werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht, worauf Aktionäre und Analysten gespannt warten. Gemäß aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 8,26 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +4,30 Prozent auf 8,61 Mrd. EUR erwartet wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um -21,20% sinken und sich auf 1,19 Mrd. EUR belaufen.

Auf Jahresbasis sind Analysten optimistischer gestimmt: Der Umsatz soll um +6,20 Prozent fallensteigen...