Capital One Quartalsbilanz: Prognose zeigt Umsatzplus und Gewinnrückgang - Ausblick auf Aktienkurs

In nur 70 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Capital One seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre interessieren sich natürlich besonders für Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Capital One beträgt beeindruckende 38,50 Mrd. EUR. Daher wird mit Spannung erwartet, welche Zahlen das Unternehmen nach Börsenschluss bekanntgeben wird. Analysten gehen momentan von einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte Capital One einen Umsatz von 8,05 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +4,30 Prozent auf 8,39 Mrd. EUR erwartet wird.

Auch beim Gewinn gibt es voraussichtlich eine Veränderung: Er soll um -21,20% auf 1,16 Mrd. EUR fallen. Doch wie sieht es auf...