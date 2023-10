Capital One Quartalsbilanz Prognose: Beeindruckender Umsatz- und Gewinnanstieg erwartet

In genau 102 Tagen wird Capital One, ein Unternehmen mit Sitz in McLean, Virginia, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt darauf zu erfahren, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Capital One-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von Capital One 35,08 Mrd. EUR und in den kommenden Quartalszahlen werden interessante Erkenntnisse präsentiert. Analysten zufolge wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um beeindruckende +83,20% auf 15,70 Mrd. EUR steigt. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +85,53% auf 2,17 Mrd. EUR ansteigen.

Auf Jahressicht sind die Analysten ebenfalls optimistisch gestimmt und prognostizieren einen Umsatzanstieg von +83,20% auf 12,55 Mrd. EUR sowie einen Gewinnanstieg von...