Capital One Quartalsbilanz: Erwarten Sie einen Umsatzanstieg von 81,79% und Gewinnzuwachs von 84,08%

In 105 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Capital One mit Sitz in McLean seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Capital One beträgt derzeit 34,95 Milliarden Euro. Die Analysten rechnen damit, dass das Unternehmen im vierten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im Vorquartal betrug der Umsatz noch 8,54 Milliarden Euro, nun wird ein Anstieg um +81,79 Prozent auf 15,52 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +84,08 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro erhöhen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten optimistisch gestimmt. Sie prognostizieren einen Umsatzanstieg von +81,79 Prozent und einen...