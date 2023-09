Capital One Quartalsbilanz: Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnsteigerung

ARTIKEL:

In knapp einem Monat wird das Capital One Unternehmen aus McLean, USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorstellen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Noch 25 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 34,43 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Nach aktuellen Datenanalysen wird ein leichter Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 erzielte Capital One einen Umsatz von 8,32 Mrd. EUR, nun wird ein Anstieg um +4,30 Prozent auf 8,68 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -21,20% auf 1,20 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistischer...