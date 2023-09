Capital One vor Quartalsbilanz: Aktienprognosen, Umsatzsteigerung und Gewinneinbruch

ARTIKEL:

In nur 45 Tagen wird das Unternehmen Capital One seinen Aktionären und Analysten die Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Viele fragen sich, wie hoch der Umsatz und die Gewinnzahlen dieses Mal sein werden und wie sich die Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von über 36 Milliarden Euro sind die Erwartungen hoch. Derzeit gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im 3. Quartal des letzten Jahres erwirtschaftete Capital One einen Umsatz von 8,21 Milliarden Euro. Nun wird ein Anstieg um etwa +4,30 Prozent auf 8,56 Milliarden Euro erwartet. Beim Gewinn hingegen rechnen Analysten mit einem Rückgang von rund -21,00 Prozent auf etwa 1,19 Milliarden Euro.

Auf Jahressicht sehen die Prognosen positiver aus:...