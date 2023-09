Capital One Quartalsbericht: Umsatzprognose und Aktienkurstrends im Fokus

In knapp vier Wochen wird das in McLean, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen Capital One seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Capital One Aktie beträgt aktuell 36,72 Mrd. EUR. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -7,67% verändert. Analysten erwarten ein leichtes Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz auf 8,33 Mrd. EUR, während für dieses Quartal ein Anstieg um +4,30% auf 8,69 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung erwartet mit einem voraussichtlichen Rückgang von -21,20% auf 1,21 Mrd. EUR.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten eher optimistisch: Der Umsatz soll...