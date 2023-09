Capital One Quartalsbericht: Analysten prognostizieren Umsatzwachstum trotz sinkender Gewinne

In wenigen Wochen wird das US-amerikanische Unternehmen Capital One seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Anleger sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Noch 29 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Capital One beläuft sich auf 36,40 Mrd. EUR. Investoren sowie Analysten warten gespannt auf die Bekanntgabe der Ergebnisse. Laut Datenanalyse rechnen Experten mit einem leichten Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Capital One einen Umsatz von 8,26 Mrd. EUR, für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +4,30 Prozent auf 8,61 Mrd.EUR prognostiziert. Der Gewinn soll voraussichtlich um -21,20 Prozent auf 1,19 Mrd.EUR...