Capital One: Prognosen und Erwartungen für Quartalszahlen - Aktie zeigt Positiven Trend

Capital One steht kurz davor, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorzulegen. Was können Aktionäre erwarten und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In nur 89 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Capital One seine neue Quartalsbilanz bekanntgeben. Die Aktie des Unternehmens hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,91 Mrd. EUR und Anleger sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Capital One noch 7,97 Mrd. EUR, nun wird ein Anstieg um +5,20 Prozent auf 8,39 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -20,20 Prozent auf 1,17 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch und prognostizieren...