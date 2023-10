Capital One: Erwartete Quartalsbilanzergebnisse und starke Umsatzzuwächse trotz negativer Kursentwicklung

In nur 104 Tagen wird das Unternehmen Capital One aus den Vereinigten Staaten seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, auf welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie sich einstellen können. Auch die Entwicklung der Capital One Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Capital One Aktie beträgt 34,95 Mrd. EUR. Bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen bleiben also noch 104 Tage. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem starken Umsatzwachstum kommen wird. Während Capital One im vierten Quartal des letzten Jahres einen Umsatz von 8,54 Mrd. EUR erzielte, wird für dieses Jahr ein Anstieg um beeindruckende +81,79 Prozent auf 15,52 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn soll es eine positive Entwicklung geben: Eine...