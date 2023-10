Capital One Aktivitäten: Erwarteter Umsatzanstieg von 85,17% in Q4, Gewinnprognose auch positiv

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Capital One, mit Sitz in McLean, Virginia, die Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Die Anleger sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und fragen sich, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Momentan steht der Marktwert von Capital One bei beeindruckenden 35,26 Milliarden Euro. Nach dem Ende des Handelstages in 107 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Aktionäre ebenso wie Analysten erwarten gebannt das Ergebnis. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg geben wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte Capital One einen Umsatz von 8,61 Milliarden Euro. Nun wird ein Sprung um +85,17 Prozent auf insgesamt 15,95 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll...