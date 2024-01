Capital One Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Capital One Financial":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital One liegt derzeit bei 7,21, was unter dem Branchendurchschnitt von 56 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als günstig angesehen werden kann.

In Bezug auf Analystenbewertungen wurde Capital One in den letzten 12 Monaten 4 Mal als Gut, 4 Mal als Neutral und 2 Mal als Schlecht bewertet, was langfristig zu einer neutralen Einschätzung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analystenseite, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 132,42 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -14,44 Prozent.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken zuletzt neutral, aber in den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Dennoch zeigen statistische Auswertungen der historischen Daten, dass in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen vorliegt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Capital One derzeit 15,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 26,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was insgesamt positiv bewertet wird.

Basierend auf den fundamentalen, analytischen und technischen Kriterien ergibt sich zusammenfassend eine neutrale Einschätzung der Aktie von Capital One.