Capital One Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital One Financial":

Die Anlegerstimmung gegenüber Capital One ist überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es acht positive und sechs negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Capital One daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings ergaben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale, von denen die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung von Verkaufssignalen erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Capital One von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht weist die Capital One-Aktie eine positive Entwicklung auf. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 105,22 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 133,71 USD lag, was einem Unterschied von +27,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 115,29 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +15,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Capital One somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Capital One ist auf langfristiger Basis "Neutral", basierend auf Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen bewerteten 4 die Aktie positiv, 4 neutral und 2 negativ. Für das letzte Monat liegen keine Analystenupdates vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 113,3 USD, was einer Erwartung von -15,26 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird Capital One aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 7,21 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 56,55 weist das Unternehmen einen deutlichen Abstand von 87 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.