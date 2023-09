Capital One Aktie fällt: Prognosen versprechen Gewinnsteigerung von +16,27%

Die Capital One Aktie verzeichnete in den letzten 30 Tagen einen Rückgang von -9,61%. Die Analysten prognostizieren jedoch auf Sicht von 12 Monaten einen Gewinn von +16,27%, was einem Kursziel von 108,56 EUR entspricht.

Im Hinblick auf die Quartalszahlen für das 3. Quartal erwarten die Analysten ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Der Umsatz soll um +4,30% auf 8,58 Mrd. EUR steigen. Beim Gewinn wird hingegen ein Rückgang um -21,00% auf 1,19 Mrd. EUR erwartet.

Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einem Umsatzanstiegfall von +6,20% und einem Gewinnrückgang um -34,10%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 16,19 EUR liegen.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei Capital One. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Aktionäre sollten diese Informationen als...