Capital One Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Capital One hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 26,23 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 23 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Verbraucherfinanzierungsbranche, die eine mittlere Rendite von 5,6 Prozent erzielt hat, liegt Capital One mit 20,63 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Capital One liegt bei 50,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deuten auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Analysten schätzen die Aktie von Capital One auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 Gut, 5 Neutral und 2 Schlecht. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 114,5 USD, was einer Erwartung von -15,19 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Capital One im Vergleich zur Verbraucherfinanzierungsbranche eine niedrigere Dividende aus. Mit einer Dividendenrendite von 1,79 % liegt das Unternehmen 3,97 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.