Capital One Aktie: Prognostizierte Kurssteigerung von +2,26% trotz Umsatzrückgang

In den letzten Wochen ist der Kurs um -4,84% gefallen. Die Experten sehen jedoch auf Sicht von 12 Monaten Potenzial nach oben und prognostizieren einen Kursanstieg auf 100,70 EUR. Das würde einem Gewinn von +2,26% entsprechen.

Die Capital One Aktie hat in den letzten Jahren eine solide Performance gezeigt. Im Vergleich zum Vorjahr wird jedoch ein Rückgang beim Umsatz um +7,50 Prozent erwartet. Der Gewinn soll ebenfalls um -33,00 Prozent sinken und voraussichtlich bei 5,21 Mrd. EUR liegen.

Wie Aktionäre auf diese Zahlen reagieren werden, bleibt abzuwarten. Es ist möglich, dass einige Anleger bereits vorab ihre Positionen verkaufen oder neue Investments tätigen werden.

Es bleibt also spannend zu beobachten, wie sich die Quartalszahlen von Capital One entwickeln werden und wie die Aktionäre darauf reagieren werden. In jedem...