Capital One Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die technische Analyse der Capital One zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 104,22 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 131,12 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +25,81 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 111,15 USD, was einer Differenz von +17,97 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende schneidet Capital One im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Verbraucherfinanzierung (5,64 %) mit einer Dividende von 2,59 % niedriger ab, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Die Analysten geben insgesamt eine neutrale Einschätzung für Capital One, basierend auf 4 Kaufempfehlungen, 4 neutralen Empfehlungen und 2 schlechten Einschätzungen in den letzten 12 Monaten. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Capital One bei 113,3 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -13,59 Prozent fallen wird. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Insgesamt wird die Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 52,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 17,97, was wiederum zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Capital One-Aktie gute Wertentwicklungsmöglichkeiten bietet, obwohl die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedrig ist. Die Einschätzung der Analysten ist neutral, während der RSI eine positive Dynamik für die Aktie signalisiert.