Capital Metals Aktie: Grund zur Freude?

Bei Capital Metals hat sich in den letzten Wochen kein wesentlicher Wandel in der Stimmung und dem Buzz gezeigt. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Capital Metals keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Capital Metals daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Capital Metals liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Capital Metals daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Capital Metals von 4,05 GBP als positiv bewertet, da er mit +47,27 Prozent Entfernung vom GD200 (2,75 GBP) ein "Gut"-Signal gibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,02 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Capital Metals-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.