Capital Group feiert 50 Jahre festverzinsliche Wertpapiere

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Das verwaltete festverzinsliche Vermögen hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt und macht Capital Group zu einem der größten aktiven Anleiheverwalter weltweitCapital Group, einer der weltweit größten und erfahrensten aktiven Investmentverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 2,3 Billionen US-Dollar, feiert 50 Jahre festverzinsliche Wertpapiere. Die Capital Group hat in den letzten 10 Jahren den Umfang der verwalteten festverzinslichen Vermögenswerte auf ca. 470 Mrd. US-Dollar1 weltweit mehr als verdoppelt und verfügt über ein breites Spektrum an globalen festverzinslichen Strategien und Portfoliolösungen, die auf konsistente, langfristig überlegene Ergebnisse abzielen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.Die Capital Group investierte erstmals 1973 in festverzinsliche Wertpapiere in den USA und beschäftigt heute allein in diesem Geschäftsbereich über 230 Mitarbeiter in Los Angeles, New York, London und Singapur. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen 33 Prozent aller aktiven U.S.-Fonds für festverzinsliche Wertpapiere verwaltet.„Seit 1973 und insbesondere in den letzten 10 Jahren haben wir stark in unsere Talente, unsere Anlageprozesse, unsere Technologie, unsere Risikomanagementsysteme und unser Anleiheangebot investiert, um unsere globale Präsenz auszubauen und unsere Anlageergebnisse neuen Anlegern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen", sagte Mike Gitlin, Global Head of Fixed Income bei Capital Group. „Neben unserem etablierten Aktiengeschäft können wir auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der wir langfristige Ergebnisse bei festverzinslichen Wertpapieren erzielt haben, die ihre Benchmarks übertreffen, und wir konzentrieren uns bei allem, was wir tun, darauf, die Interessen unserer Kunden in den Vordergrund zu stellen."Guy Henriques, Präsident der Europe and Asia Client Group, kommentierte: „Wir sind bestrebt, unseren unverwechselbaren, aktiven und forschungsbasierten Ansatz einer breiteren Gruppe von Anlegern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Auch wenn die Unsicherheit auf absehbare Zeit bestehen bleiben dürfte und dieses Umfeld für Anleger weltweit eine Herausforderung darstellen wird, spielen festverzinsliche Wertpapiere eine wichtige Rolle bei der Erreichung der langfristigen finanziellen Ziele der Anleger. Mit unserer überzeugenden Kompetenz im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere sind wir gut aufgestellt, um unseren Kunden in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu helfen, indem wir ihnen die besten Anlagemöglichkeiten bieten, die wir identifizieren können."„In den 40 Jahren, die ich hier bin, ist der Geschäftsbereich der festverzinslichen Wertpapiere zu einem größeren und wichtigeren Teil unseres Unternehmens geworden", sagte Tim Armour, CEO und Chairman von Capital Group. „Ich bin stolz auf die Stärke unseres Teams für festverzinsliche Wertpapiere und das Vertrauen, das unsere Anleger in unsere langfristigen Fähigkeiten im Bereich festverzinsliche Wertpapiere setzen."Gitlin fügte hinzu: „Wir sind für unsere Kunden da und werden uns auch in den nächsten 50 Jahren weiterentwickeln, um ihren Anforderungen gerecht zu werden. Das ist unser Versprechen."Wenn Sie mehr über die festverzinslichen Anlagedienstleistungen und Angebote von Capital Group erfahren möchten, besuchen Siehttps://www.capitalgroup.com/advisor/investments/fixed-income.html (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3895101-1&h=1851815193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3895101-1%26h%3D2861183240%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.capitalgroup.com%252Fadvisor%252Finvestments%252Ffixed-income.html%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.capitalgroup.com%252Fadvisor%252Finvestments%252Ffixed-income.html&a=https%3A%2F%2Fwww.capitalgroup.com%2Fadvisor%2Finvestments%2Ffixed-income.html).__________________________1 AUM zum 31. März 2023Informationen zur Capital Group Die Capital Group konzentriert sich seit 1931 darauf, mit überzeugenden Portfolios, rigoroser Analyse und individueller Verantwortung hervorragende Ergebnisse für langfristige Investoren zu erzielen.Zum 31. März 2023 verwaltete die Capital Group rund 2,3 Billionen US-Dollar an Aktien und festverzinslichen Wertpapieren für Millionen von Privatpersonen und institutionellen Anlegern in aller Welt. Die Capital Group verwaltet Aktienvermögen über drei Investmentgruppen. Diese Gruppen treffen ihre Entscheidungen über Investitionen und Stimmrechtsausübung unabhängig. Die Anlagespezialisten für festverzinsliche Wertpapiere bieten im gesamten Capital-Unternehmen Analysen und Anlagemanagement für festverzinsliche Wertpapiere an. Bei Wertpapieren mit Aktiencharakter handeln sie jedoch ausschließlich im Auftrag einer der drei Aktienanlagegruppen.Weitere Informationen finden Sie untercapitalgroup.com.Die Kapitalanlagen sind weder FDIC-versichert noch sind sie Einlagen einer Bank oder einer anderen Einrichtung oder werden von dieser garantiert, sodass sie an Wert verlieren können.Die Anleger sollten Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten sorgfältig abwägen. Diese und andere wichtige Informationen sind in den Fondsprospekten und Zusammenfassungen der Prospekte enthalten, die bei einem Finanzfachmann erhältlich sind und vor einer Anlage sorgfältig gelesen werden sollten.Aussagen, die einer Einzelperson zugeschrieben werden, geben die Meinung dieser Person zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung von Capital Group oder ihrer Tochtergesellschaften wider. Diese Informationen sollen Probleme aufzeigen und sind nicht als Ratschläge, Befürwortungen oder Empfehlungen zu verstehen.Alle erwähnten Marken der Capital Group stehen im Eigentum der The Capital Group Companies, Inc. oder eines verbundenen Unternehmens oder Fonds. Alle anderen erwähnten Firmen- und Produktnamen sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.Dieser Inhalt, der von Capital Group, der Heimat von American Funds, entwickelt wurde, sollte nicht als primäre Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden und gilt nicht als unparteiische Anlage- oder Treuhandberatung.American Funds Distributors, Inc.Natalie.Marin@capgroup.comAramide.Debo-Aina@capitalgroup.comAsien-Pazifik:Kaitlyn.Yang@capitalgroup.comMedienkontakt:Natalie MarinNatalie.Marin@capgroup.com+1 (213) 615-4508Aramide Debo-AinaAramide.Debo-Aina@capitalgroup.com+44 (0) 207 864 5523Kaitlyn YangKaitlyn.Yang@capitalgroup.com+65-6437-0439Logo - https://mma.prnewswire.com/media/549121/Capital_Group_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/capital-group-feiert-50-jahre-festverzinsliche-wertpapiere-301855904.htmlOriginal-Content von: Capital Group, übermittelt durch news aktuell