Capital Global High Income Opportunities: Bahnt sich was an?

Wie hat sich der Kurs von Capital Global High Income Opportunities seit dem vergangenen 52 Wochenhoch entwickelt? Das 52 Wochenhoch hatte der Fond am 15. September 2021. Der Preis betrug derweil 53,10 Euro. In der Zeit seit dem Kurshoch rutschte der Preis um -4,92 Prozent nach Süden. Die Anleger von Capital Global High Income Opportunities mussten also in den letzten… Hier weiterlesen