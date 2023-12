Mit Capital Estate wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Capital Estate-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,21 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,17 HKD, was einem Unterschied von -19,05 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,18 HKD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-5,56 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Capital Estate in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Capital Estate aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich erzielte Capital Estate in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,88 Prozent, was eine Underperformance von -22,76 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit einer Rendite von 31,2 Prozent unter dem Durchschnittswert von 5,32 Prozent im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.