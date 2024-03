Capital Estate Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Capital Estate-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,19 HKD erreicht, während ihr eigener Kurs bei 0,126 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -33,68 Prozent liegt, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 0,14 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -10 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Capital Estate-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 53,85 liegt und damit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz erhält die Capital Estate-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet die Capital Estate-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" schlecht ab. Mit einer Rendite von -32,81 Prozent liegt sie mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie mit einer Rendite von -30 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength-Index und der Branchenvergleich, dass die Capital Estate-Aktie derzeit als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft wird.