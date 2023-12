Capital Estate Aktie: Das ist ein Knall!

Die Capital Estate-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,21 HKD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 0,161 HKD liegt. Das ergibt eine Abweichung von -23,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,19 HKD) liegt über dem aktuellen Kurs (-15,26 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Capital Estate als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Dividendenpolitik der Aktie wird aufgrund der niedrigeren Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt Capital Estate mit einer Rendite von -25,88 Prozent mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von 5,08 Prozent liegt Capital Estate mit 30,97 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.