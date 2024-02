Capital Estate Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Capital Estate hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,88 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -8,01 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Capital Estate in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -17,88 Prozent aufweist. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,65 Prozent im letzten Jahr, und Capital Estate lag 21,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Capital Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,2 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,128 HKD weicht somit um -36 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,16 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -20 Prozent darstellt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Capital Estate-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Capital Estate in den letzten Wochen kaum verändert hat. Deshalb erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Capital Estate wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index wird auf Basis der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Capital Estate liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass Capital Estate auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.