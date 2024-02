Capital Estate Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Elekta AB B":

Die Stimmung der Anleger bei Capital Estate in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wie aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. In dieser Zeit standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Capital Estate in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,88 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -8,73 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,16 Prozent im Vergleich zur Branche. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -3,99 Prozent, wobei Capital Estate 21,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen sowie eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Capital Estate liegt bei 64,71, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Capital Estate in Bezug auf die Anlegerstimmung, Branchenvergleich und Relative Strength Index.