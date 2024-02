Capital Estate Aktie: So geht’s nicht weiter!

Anleger: Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktien von Capital Estate auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Capital Estate diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI von Capital Estate liegt bei 37,5, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen. Der RSI für Capital Estate liegt bei 82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Dividende: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche weist Capital Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6,54 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert von 6,54 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und der Einstufung als "Schlecht".

Technische Analyse: Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Capital Estate-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,2 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,13 HKD) vergleicht, ergibt sich eine Abweichung von -35 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,15 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-13,33 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für Capital Estate führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.