Capital Estate Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Anlegerstimmung gegenüber Capital Estate war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Capital Estate daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist zu erkennen, dass die Aktie von Capital Estate momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Capital Estate somit mit "Gut" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Capital Estate im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,88 Prozent erzielt hat, was 30,13 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie um 22,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -6,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt.